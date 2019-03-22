В ЮАР произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерваторий Гонконга, которая зарегистрировала подземные толчки в 8:31 по китайскому времени (2:31 Киев), передает УНН.
Эпицентр колебаний находился в 240 км к юго-западу от Йоханнесбурга. Глубина залегания очага не приводится.
Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
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Напомним, на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.
Как сообщал УНН, в Китае прогремел взрыв во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.