В ЮАР произошло мощное землетрясение

Эпицентр колебаний находился в 240 км к юго-западу от Йоханнесбурга. Глубина залегания очага не приводится.

Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

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Напомним, на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.

Как сообщал УНН, в Китае прогремел взрыв во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.