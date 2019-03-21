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Вибух стався на хімзаводі у Китаї, 12 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сильний вибух стався на хімічному заводі у четвер на сході Китаю, внаслідок якого було поранено щонайменше 12 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Вибух стався на хімзаводі у Китаї, 12 поранених

Вибух стався близько 14:50 за місцевим часом (8:50 за Києвом) на хімічному об'єкті Tianjiayi Chemical у Яньчені у провінції Цзянсу, повідомили представники влади міста.

У сусідніх будівлях від вибухової хвилі повибивало шибки.

На місце події відправили представників екстрених служб, зокрема, медиків та пожежників, повідомляє місцева влада.

Як зазначили представники влади, пожежники вивели з місця події 12 поранених.

Постраждалі жителі біля місця вибуху були відправлені до лікарні, додали представники влади.

Приблизно у час вибуху китайське відомство щодо спостережень за землетрусами повідомило про поштовхи силою у 2,2 бала у місті Ляньюньган, недалеко від вибуху у Яньчені.

Нагадаємо, на ядерному полігоні КНДР стався землетрус.

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