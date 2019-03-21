Взрыв произошел на химзаводе в Китае, 12 раненых

Взрыв произошел около 14:50 по местному времени (8:50 по Киеву) на химическом объекте Tianjiayi Chemical в Яньчэне в провинции Цзянсу, сообщили представители властей города.

В соседних зданиях от взрывной волны выбило стекла.

На место происшествия отправили представителей экстренных служб, в частности, медиков и пожарных, сообщают местные власти.

Как отметили представители власти, пожарные вывели с места происшествия 12 раненых.

Пострадавшие жители возле места взрыва были отправлены в больницу, добавили представители власти.

Примерно во время взрыва китайское ведомство по землетрясениям сообщило о толчках силой в 2,2 балла в городе Ляньюньган, недалеко от взрыва в Яньчэне.

Напомним, на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.