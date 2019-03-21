Взрыв произошел на химзаводе в Китае, 12 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сильный взрыв произошел на химическом заводе в четверг на востоке Китая, в результате которого были ранены не менее 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Взрыв произошел около 14:50 по местному времени (8:50 по Киеву) на химическом объекте Tianjiayi Chemical в Яньчэне в провинции Цзянсу, сообщили представители властей города.
В соседних зданиях от взрывной волны выбило стекла.
На место происшествия отправили представителей экстренных служб, в частности, медиков и пожарных, сообщают местные власти.
Как отметили представители власти, пожарные вывели с места происшествия 12 раненых.
Пострадавшие жители возле места взрыва были отправлены в больницу, добавили представители власти.
Примерно во время взрыва китайское ведомство по землетрясениям сообщило о толчках силой в 2,2 балла в городе Ляньюньган, недалеко от взрыва в Яньчэне.
Напомним, на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.