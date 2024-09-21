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У Нікополі окупанти атакували дроном автівку: загинула жінка та 12-річна дівчинка

У Нікополі окупанти атакували дроном автівку: загинула жінка та 12-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 30295 перегляди

У Нікополі окупанти атакували автівку дроном-камікадзе. Загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка, поранені 4-річна дитина та 25-річний чоловік. Потерпілим надають медичну допомогу.

Окупанти поцілили дроном-камікадзе по автівці у Нікополі, що на Дніпропетровщині, є жертви. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років.  Поранені двоє людей – 4-річна мала та 25-річний чоловік. Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди", - повідомив Лисак.

За його словами, потерпілі госпіталізовані. Дитина – "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу.

На Дніпропетровщині було поранено жінку через ворожі атаки21.09.24, 08:23 • 19850 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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