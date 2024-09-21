В Никополе оккупанты атаковали дроном машину: погибла женщина и 12-летняя девочка

Оккупанты попали дроном-камикадзе по машине в Никополе, что на Днепропетровщине, есть жертвы. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены два человека - 4-летний ребенок и 25-летний мужчина. Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди", - сообщил Лысак.

По его словам, пострадавшие госпитализированы. Ребенок - "тяжелый". Обоим оказывают всю необходимую медпомощь.

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