У нацпарках ввели більше платних послуг: дозволили організовувати свята

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду впродовж року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер відвідувачам будуть доступні:



нові види повітряного, водного та зимового відпочинку, як активного, так і спокійного;



організація урочистих подій та масових заходів;



реалізація відео-, кіно- фотопродукції про установи ПЗФ;



озеленення територій та ландшафтне планування;



продукція бджільництва і сувеніри;



тимчасове зберігання майна;



низка інших послуг.



"Цього року через карантинні обмеження наші громадяни подорожують Україною частіше, ніж торік. Розширивши перелік послуг в установах природно-заповідного фонду, ми створюємо більше можливостей для розвитку організованого туризму, рекреаційної діяльності, оздоровлення відвідувачів у природних умовах. Це сприятиме залученню додаткових коштів на збереження природних комплексів, що охороняються", - зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

За даними Міндовкілля, установи ПЗФ, що у сфері управління міністерства, налічують 2 ботанічні сади, 1 біосферний заповідник, 35 національних природних парків, 1 парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, 5 природних заповідників.

До цього в установах ПЗФ дозволялися, зокрема, такі платні послуги: екскурсії; розміщення, проживання та харчування туристів, відпочиваючих; розбиття наметів і розкладання вогнищ у відведених для цього місцях, любительське (спортивне) рибальство, прогулянка на велосипеді, на конях, полювання, спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах, подорож на яхті, катання на човнах, водних лижах, віндсерфінг, збирання та реалізація лікарських рослин, трав, ягід, грибів (крім територій природних заповідників, заповідних зон нацпарків, біосферних заповідників, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів і дендрологічних парків).

Нагадаємо, низку парків та заповідників передали Міндовкілля.