Низку парків та заповідників передали Міндовкілля: перелік

“За результатами сьогоднішнього засідання уряду було прийнято важливе рішення у сфері довкілля, а саме про передачу частини національних природних парків та заповідників у сферу управління Міндовкілля. Мова йде національний природний парк Гомільшанські ліси, Рівненський заповідник, Черемоський заповідник, Поліський заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник та природний заповідник Дніпровсько-Орільський та Медобори”, - сказав Абрамовський.

Він зазначив також, що мета Міндовкілля – збільшення природозаповідного фонду України.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проект про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”.