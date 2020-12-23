Низку парків та заповідників передали Міндовкілля: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу прийняв рішення про передачу частини національних природних парків та заповідників у сферу управління Міндовкілля. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“За результатами сьогоднішнього засідання уряду було прийнято важливе рішення у сфері довкілля, а саме про передачу частини національних природних парків та заповідників у сферу управління Міндовкілля. Мова йде національний природний парк Гомільшанські ліси, Рівненський заповідник, Черемоський заповідник, Поліський заповідник, Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник та природний заповідник Дніпровсько-Орільський та Медобори”, - сказав Абрамовський.
Він зазначив також, що мета Міндовкілля – збільшення природозаповідного фонду України.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проект про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”.