Ряд парков и заповедников передали Минприроды: перечень
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о передаче части национальных природных парков и заповедников в сферу управления Минприроды. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"По результатам сегодняшнего заседания правительства было принято важное решение в области окружающей среды, а именно о передаче части национальных природных парков и заповедников в сферу управления Минприроды. Речь идет о национальном природном парке Гомольшанские леса, Ровенском заповеднике, Черемошском заповеднике, Полесском заповеднике, Ялтинском горно-лесном природном заповеднике и природномый заповеднике Днепровско-Орельский и Медоборах", - сказал Абрамовский.
Он отметил также, что цель Минприроды - увеличение природозаповедного фонда Украины.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил проект о создании национального природного парка "Королевские Бескиды".