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В нацпарках ввели больше платных услуг: позволили организовывать праздники

Киев • УНН

 • 16053 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительство расширило перечень платных услуг, предоставляемых учреждениями природно-заповедного фонда в течение года. Теперь для посетителей доступен сервис по организации торжеств и массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Миндовкилля, передает УНН.

В нацпарках ввели больше платных услуг: позволили организовывать праздники

"Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями природно-заповедного фонда в течение года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне посетителям будут доступны:

  • новые виды воздушного, водного и зимнего отдыха, как активного, так и спокойного;
  • организация торжеств и массовых мероприятий;
  • реализация видео-, кино- фотопродукции об учреждениях ПЗФ;
  • озеленение территорий и ландшафтное планирование;
  • продукция пчеловодства и сувениры;
  • временное хранение имущества;
  • ряд других услуг.

"В этом году из-за карантинных ограничений наши граждане путешествуют Украине чаще, чем в прошлом году. Расширив перечень услуг в учреждениях природно-заповедного фонда, мы создаем больше возможностей для развития организованного туризма, рекреационной деятельности, оздоровления посетителей в естественных условиях. Это будет способствовать привлечению дополнительных средств на сохранение охраняемых природных комплексов", - отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

По данным Миндовкилля, учреждения ПЗФ в сфере управления министерства насчитывают 2 ботанических сада, 1 биосферный заповедник, 35 национальных природных парков, 1 парк-памятник садово-паркового искусства, 5 природных заповедников.

До этого в учреждениях ПЗФ разрешались, в частности, такие платные услуги: экскурсии; размещение, проживание и питание туристов, отдыхающих; разрешение устанавливать палатки, жечь костры в отведенных для этого местах, любительское (спортивное) рыболовство, прогулка на велосипеде, на лошадях, охота, спуск по горной реке на надувных плотах, лодках, путешествие на яхте, катание на лодках, водных лыжах, виндсерфинг, сбор и реализация лекарственных растений, трав, ягод, грибов (кроме территорий природных заповедников, заповедных зон нацпарков, биосферных заповедников, региональных ландшафтных парков, ботанических садов и дендрологических парков).

Напомним, ряд парков и заповедников передали Миндовкилля.

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