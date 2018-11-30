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У Нацбанку розповіли, які купюри найчастіше підробляють в Україні

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Найчастіше в обігу в Україні трапляються фальшиві купюри номіналом 500 і 100 гривень, а також 100 доларів США. Про це повідомила прес-служба Нацбанку у відповіді на запит кореспондента УНН.

"На даний час ситуація з вилучення підроблених банкнот національної та іноземної валюти є контрольованою та не має загрозливого характеру. У порівнянні з 9 місяцями 2017 року кількість та сума вилучених з обігу підроблених банкнот гривні зменшилася на 35% та 48% відповідно", - зазначили в НБУ.

При цьому у прес-службі регулятора уточнили, що переважна кількість (98%) вилучених з обігу за 9 місяців 2018 року підроблених банкнот припадала на банкноти чотирьох номіналів:

  • 500 грн (45% від загальної кількості вилучених підробок);
  • 100 грн (28%);
  • 50 грн (15%);
  • 200 грн (10%).

Водночас, у порівнянні з 9 місяцями 2017 року, НБУ помітив зростання кількості вилучених підроблених банкнот номіналом 100 грн (на 17%), 200 грн (на 13%), а також зменшення кількості підроблених банкнот номіналом 500 грн та 20 грн (у 2 рази) і 50 грн (на 24%).

Більшість вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти упродовж 9 місяців 2018 року, − це:

  • долари США (79,1% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
  • євро (16,6%);
  • російські рублі (4,2%);
  • фунтів стерлінгів (0,1%).

Переважна кількість вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти припадала на банкноти номіналом 100 доларів США, 50 та 200 євро і 5 000 російських рублів.

За статистикою, переважна більшість (81%) підроблених банкнот гривні – низької якості, виготовлені з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струминних та лазерних принтерів. Решта підробок (19%) виготовлена поліграфічним способом.

Також у НБУ зазначили, що найчастіше у 2017-2018 роках виявлені підроблені банкноти гривні збувалися через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітену, автозаправних станцій тощо. У 2017 році зрідка фіксувались випадки потрапляння підробок до кас банків через програмно-технічні комплекси самообслуговування з функцією приймання готівки.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що неодноразово судимий 34-річний одесит організував у себе дома підпільний цех з виготовлення фальшивих банкнот номіналом 500 гривень.

У березні столичні правоохоронці затримали “на гарячому” 25-річного киянина, який намагався збути у пункті обміну валют 11 тис. підроблених доларів.

Українські Національні Новини

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