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У Києві чоловік намагався обміняти 11 тис. фальшивих доларів

У Києві чоловік намагався обміняти 11 тис. фальшивих доларів

Київ • УНН

 • 14570 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Столичні правоохоронці затримали “на гарячому” 25-річного киянина, який намагався збути у пункті обміну валют 11 тис. підроблених доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що чоловік через мережу інтернет домовився з власником обмінного пункту щодо здійснення обміну іноземної валюти на гривні.

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“Під час операції зловмисник передав касиру 11 тис. доларів США, упакованих банківським способом. Однак, як виявилося, лише частина з купюр були справжніми, а решта — високоякісною підробкою. Коли касир запідозрив, що гроші несправжні, то намагався затримати шахрая. Той кинувся навтьоки, але був затриманий поліцейськими, яких вчасно викликав підприємець. При цьому зловмисник ледь не збив поліцейського та провіз його на капоті”, — повідомили в прокуратурі.

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Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Фальшиві гроші були вилучені для проведення експертизи, правоохоронці встановлюють канал їх надходження.

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