В Киеве мужчина пытался обменять 11 тыс. фальшивых долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook, передает УНН.
Правоохранители установили, что мужчина через интернет договорился с владельцем обменного пункта по осуществлению обмена иностранной валюты на гривны.
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"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные - высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил полицейского и провез его на капоте", - сообщили в прокуратуре.
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Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения. Фальшивые деньги были изъяты для проведения экспертизы, правоохранители устанавливают канал поступления.