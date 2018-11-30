В Нацбанке рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Чаще всего в обращении в Украине попадаются фальшивые купюры номиналом 500 и 100 гривен, а также 100 долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответе на запрос корреспондента УНН.
"В настоящее время ситуация по изъятию поддельных банкнот национальной и иностранной валюты является контролируемой и не имеет угрожающего характера. По сравнению с 9 месяцами 2017 года количество и сумма изъятых из обращения поддельных банкнот гривны уменьшилась на 35% и 48% соответственно", - отметили в НБУ.
При этом в пресс-службе регулятора уточнили, что подавляющее количество (98%) изъятых из обращения за 9 месяцев 2018 года поддельных банкнот приходилась на банкноты четырех номиналов:
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- 500 грн (45% от общего количества изъятых подделок);
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- 100 грн (28%);
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- 50 грн (15%);
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- 200 грн (10%).
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В то же время, по сравнению с 9 месяцами 2017 года, НБУ заметил рост количества изъятых поддельных банкнот номиналом 100 грн (на 17%), 200 грн (на 13%), а также уменьшение количества поддельных банкнот номиналом 500 грн и 20 грн (в 2 раза) и 50 грн (на 24%).
Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты на протяжении 9 месяцев 2018 года, - это:
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- доллары США (79,1% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
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- евро (16,6%);
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- российские рубли (4,2%);
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- фунтов стерлингов (0,1%).
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Подавляющее количество изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты приходилась на банкноты номиналом 100 долларов США, 50 и 200 евро и 5000 российских рублей.
По статистике, подавляющее большинство (81%) поддельных банкнот гривны - низкого качества, изготовленные с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлены полиграфическим способом.
Также в НБУ отметили, что чаще всего в 2017-2018 годах обнаруженные поддельные банкноты гривны сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена, автозаправочных станций и тому подобное. В 2017 году изредка фиксировались случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания с функцией приема наличных.
Напомним, в апреле стало известно, что неоднократно судимый 34-летний одессит организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен.
В марте столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.