В Нацбанке рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Украине

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Чаще всего в обращении в Украине попадаются фальшивые купюры номиналом 500 и 100 гривен, а также 100 долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответе на запрос корреспондента УНН.