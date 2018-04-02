В Одесі рецидивіст організував цех з виготовлення фальшивих грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Неодноразово судимий 34-річний одесит організував у себе дома підпільний цех з виготовлення фальшивих банкнот номіналом 500 гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУНП України в Одеській області, передає УНН.
За словами правоохоронців, до них поступила інформація про те, що в місті Арциз, чоловік намагався розрахуватись в магазині фальшивими грошима.
“Зловмисник розрахувався в магазині фальшивими грошима за товар. Продавчиня запідозрила підробку та відразу повідомила до поліції. За отриманими прикметами вже за кілька хвилин правоохоронці викрили підозрюваного. Чоловік намагався на маршрутному таксі поїхати до Одеси. Зловмисником виявився неодноразово судимий 34-річний чоловік, який зізнався у підробці грошей. Він розповів, що приїхав до Арцизу з метою реалізації фальшивих купюр у магазинах. При особистому огляді у нього було виявлено та вилучено дві підроблені банкноти номіналом 500 гривень”, — розповіли в поліції.
В ході невідкладного обшуку за місцем мешкання у чоловіка було виявлено та вилучено поліграфічні матеріали, флакони з фарбою, білий папір формату А4 з друкованим текстом, 5 шприців з рідиною різного кольору. Вилучене направлено на дослідження в Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
В ході досудового розслідування співробітники поліції встановили, що це не поодинокий факт розповсюдження зловмисником підроблених купюр. На даний час триває перевірка причетності чоловіка до вчинення інших злочинів.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.
Як повідомляв УНН, у Києві правоохоронці затримали фальшивомонетника, який намагався збути підроблені 3,5 тис. доларів.