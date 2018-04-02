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В Одессе рецидивист организовал цех по изготовлению фальшивых денег

В Одессе рецидивист организовал цех по изготовлению фальшивых денег

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Неоднократно судимый 34-летний одессит организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в городе Арциз, мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивыми деньгами.

"Злоумышленник рассчитался в магазине фальшивыми деньгами за товар. Продавщица заподозрила подделку и сразу сообщила в полицию. По полученным приметам уже через несколько минут правоохранители разоблачили подозреваемого. Мужчина пытался на маршрутном такси поехать в Одессу. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 34-летний мужчина, который признался в подделке денег. Он рассказал, что приехал в Арциз с целью реализации фальшивых купюр в магазинах. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято две поддельные банкноты номиналом 500 гривен", - рассказали в полиции.

В ходе неотложного обыска по месту жительства у мужчины было обнаружено и изъято полиграфические материалы, флаконы с краской, белая бумага формата А4 с печатным текстом, 5 шприцев с жидкостью разного цвета. Изъятое направлено на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что это не единичный факт распространения злоумышленником поддельных купюр. В настоящее время продолжается проверка причастности мужчины к совершению других преступлений.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в Киеве правоохранители задержали фальшивомонетчика, который пытался сбыть поддельные 3,5 тыс. долларов.

Украинские Национальные Новости

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