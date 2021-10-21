У НАТО узгоджують план стримування зростаючої російської загрози

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Відзначається, що такі дії підтверджують продовження спроб Північноатлантичного альянсу стримати Москву, попри нову загрозу з боку Китаю.

Конфіденційна стратегія виходить за межі нинішніх регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до можливості одночасної атаки з боку Москви у напрямку Балтійського і Чорноморського регіонів, можливо, включно із застосуванням ядерної зброї, зламом комп'ютерних мереж або атаки з космосу.

Офіційні особи та дипломати не вважають цю атаку "неминучою", пише Reuters.

При цьому Росія заперечує наявність будь-яких планів нападу на країни Альянсу, і заявляє, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу підготовкою таких планів.

Але представники адміністрації США, дипломати країн НАТО і колишні офіційні особи вважають, що "Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні" і стратегічний план її реалізації необхідні, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників по блоку НАТО.

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"Якщо такий серйозний конфлікт виникне, це буде вимагати активності на всій території проведення операцій. Одночасно можуть відбуватися різні речі, і це дійсно вимагає цілісного планування", - заявив високопоставлений представник адміністрації США.

Повідомляється, що Росія модернізує і замінює радянські військові космічні системи для потенційної атаки, розробляє технології на основі штучного інтелекту для підриву систем командування союзників, а також розробляє власну "суперзброю".

Вперше анонсована в 2018 році, "суперзброя" включає в себе гіперзвукові крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки, які легко ухиляються від систем раннього попередження.

Колишній високопоставлений співробітник НАТО, який нині працює в аналітичному центрі Friends of Europe в Брюсселі Джеймі Ши вважає, що цей план може також допомогти посилити увагу до дій Росії в той час, коли Сполучені Штати, Велика Британія і Франція розробляють стратегії захисту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Союзники прагнуть посилити свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні і протистояти зростаючій військовій міці Китаю, розміщуючи там більшу кількість кораблів.

"Але росіяни роблять тривожні для нас речі, вони розвивають робототехніку, і гіперзвукові крилаті ракети можуть бути дійсно руйнівними", - говорить Ши.

Нагадаємо

Росія призупиняє з початку листопада роботу свого постійного представництва при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію восьми співробітників постпредства РФ.

На початку жовтня НАТО вирішило скоротити розмір російського представництва при Альянсі вдвічі: місію зобов'язали покинути вісьмох дипломатів, які, за версією НАТО, були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців. В Альянсі це пояснювали "зловмисною діяльністю" Москви.