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В НАТО согласовывают план сдерживания растущей российской угрозы

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Министры обороны стран НАТО хотят согласовать в четверг новый генеральный план для защиты от потенциального нападения со стороны России на нескольких направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

В НАТО согласовывают план сдерживания растущей российской угрозы

Детали

Отмечается, что такие действия подтверждают продолжение попыток Североатлантического альянса сдержать Москву, несмотря на новую угрозу в лице Китая.

Конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к возможности одновременной атаки со стороны Москвы в направлении Балтийского и Черноморского регионов, возможно, включая применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей или атаку из космоса.

Официальные лица и дипломаты не считают эту атаку “неизбежной”, пишет Reuters.

При этом Россия отрицает наличие каких-либо планов нападения на страны Альянса, и заявляет, что именно НАТО рискует дестабилизировать Европу подготовкой таких планов.

Но представители администрации США, дипломаты стран НАТО и бывшие официальные лица считают, что “Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе” и стратегический план ее реализации необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО.

Цитата:

“Если такой серьезный конфликт возникнет, это потребует активности на всей территории проведения операций. Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планировании”, — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Сообщается, что Россия модернизирует и заменяет советские военные космические системы для потенциальной атаки, разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва систем командования союзников, а также разрабатывает собственное “супероружие”.

Впервые анонсированное в 2018 году, “супероружие” включает в себя гиперзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки и легко уклоняющиеся от систем раннего предупреждения.

Бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, ныне работающий в аналитическом центре Friends of Europe в Брюсселе Джейми Ши считает, что этот план может также помочь усилить внимание на действиях России в то время, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция разрабатывают стратегии защиты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Союзники стремятся усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей военной мощи Китая, размещая там большее число кораблей.

“Но россияне делают тревожащие нас вещи, они развивают робототехнику, и гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть действительно разрушительными”, — говорит Ши.

Напомним

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.

В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при Альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые, по версии НАТО, являлись сотрудниками разведки, а также еще двух служащих. В Альянсе это объясняли “злонамеренной деятельностью” Москвы.

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