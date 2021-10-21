В НАТО согласовывают план сдерживания растущей российской угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Министры обороны стран НАТО хотят согласовать в четверг новый генеральный план для защиты от потенциального нападения со стороны России на нескольких направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что такие действия подтверждают продолжение попыток Североатлантического альянса сдержать Москву, несмотря на новую угрозу в лице Китая.
Конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к возможности одновременной атаки со стороны Москвы в направлении Балтийского и Черноморского регионов, возможно, включая применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей или атаку из космоса.
Официальные лица и дипломаты не считают эту атаку “неизбежной”, пишет Reuters.
При этом Россия отрицает наличие каких-либо планов нападения на страны Альянса, и заявляет, что именно НАТО рискует дестабилизировать Европу подготовкой таких планов.
Но представители администрации США, дипломаты стран НАТО и бывшие официальные лица считают, что “Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе” и стратегический план ее реализации необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО.
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“Если такой серьезный конфликт возникнет, это потребует активности на всей территории проведения операций. Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планировании”, — заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Сообщается, что Россия модернизирует и заменяет советские военные космические системы для потенциальной атаки, разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта для подрыва систем командования союзников, а также разрабатывает собственное “супероружие”.
Впервые анонсированное в 2018 году, “супероружие” включает в себя гиперзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки и легко уклоняющиеся от систем раннего предупреждения.
Бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, ныне работающий в аналитическом центре Friends of Europe в Брюсселе Джейми Ши считает, что этот план может также помочь усилить внимание на действиях России в то время, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция разрабатывают стратегии защиты в Индо-Тихоокеанском регионе.
Союзники стремятся усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей военной мощи Китая, размещая там большее число кораблей.
“Но россияне делают тревожащие нас вещи, они развивают робототехнику, и гиперзвуковые крылатые ракеты могут быть действительно разрушительными”, — говорит Ши.
Напомним
Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.
В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при Альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые, по версии НАТО, являлись сотрудниками разведки, а также еще двух служащих. В Альянсе это объясняли “злонамеренной деятельностью” Москвы.