У НАТО ще не отримували відповіді Росії щодо “гарантій безпеки”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У НАТО ще не отримували відповіді Російської Федерації щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає російська сторона. Про це заявив у вівторок на брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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“Відповіді від Росії ми поки не отримали. Ми будемо вітати відповідь. Ми направили в січні наші пропозиції, змістовні пропозиції, паралельно США і НАТО, де ми намітили широке коло питань, тем, за якими ми готові сісти і шукати точки дотику", - сказав Генсек.
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За його словами, такі теми включають в себе контроль над озброєннями, ракетами, прозорість військової діяльності та багато інших напрямків.
"Ми давно були готові і, як і раніше, готові сумлінно вести діалог з Росією для пошуку політичного рішення", — додав Столтенберг.
Що було раніше
Напередодні в Кремлі заявили, що президент Володимир Путін готовий до переговорів на тему гарантій безпеки Росії. Він заявив, що "українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в галузі безпеки".
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.