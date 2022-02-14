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15 марта, 19:03 • 101406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131430 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101313 просмотра

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Песков: Путин готов к ведению переговоров на тему гарантий безопасности России

Песков: Путин готов к ведению переговоров на тему гарантий безопасности России

Киев • УНН

 • 40041 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Владимир Путин готов к переговорам на тему гарантий безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности”. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил в интервью CNN, передает УНН.

Цитата

“Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии, — рассказал Песков корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену поздно вечером в понедельник. - И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры”, — сообщил он.

Напомним

Министр иностранных дел Франции заявил в понедельник, что все готово для быстрого вторжения российских войск в Украину, добавив, что Европа готова ввести масштабные санкции.

Украинские Национальные Новости

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