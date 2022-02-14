Пєсков: Путін готовий до ведення переговорів на тему гарантій безпеки Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Володимир Путін готовий до переговорів на тему гарантій безпеки Росії. Він заявив, що “українська криза є лише частиною серйозніших побоювань Росії в галузі безпеки”. Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив в інтерв’ю CNN, передає УНН.
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“Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії, — розповів Пєсков кореспондентові CNN Фредеріку Пляйтгену пізно ввечері в понеділок. — І фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. Україна — лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії та, звичайно, президент Путін готовий вести переговори”, — повідомив він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Франції заявив у понеділок, що все готове для швидкого вторгнення російських військ до України, додавши, що Європа готова запровадити масштабні санкції.