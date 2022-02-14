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Франція заявляє, що все готово до масованої атаки Росії на Україну

Франція заявляє, що все готово до масованої атаки Росії на Україну

Київ • УНН

 • 34176 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Франції заявив у понеділок, що все готове для швидкого вторгнення російських військ до України, додавши, що Європа готова запровадити масштабні санкції, якщо це станеться, інформує УНН.

Цитата

"Якщо питання в тому, чи є елементи для великого наступу російських військ в Україну, то це правда. Це можливо і швидко", - заявив Жан-Ів Ле Дріан телеканалу France 5.

Деталі

Він додав, що цю оцінку поділяють Париж та його союзники, хоча ніщо не вказує на те, що президент Росії Володимир Путін ухвалив таке рішення.

"То дме, то спекотно, то холодно", — сказав він, припускаючи, що Росія залишає "двері відчиненими" для діалогу.

На питання, чи готові санкції у разі нападу Росії, Ле Дріан сказав, що так, і вони будуть масштабними, навіть якщо вони також вплинуть, як "ефект бумерангу" на Європу.

Міністр підкреслив, що важливо продовжувати діалог, щоб уникнути катастрофічного конфлікту, який завдасть збитків усім сторонам.

Додамо

Два європейські дипломатичні джерела повідомили, що минулої п'ятниці Сполучені Штати заявили своїм союзникам, що один зі сценаріїв полягає в тому, що Москва може розпочати наступ у цю середу, 16 лютого.

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