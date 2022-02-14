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15 марта, 19:03 • 100678 просмотра

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Франция заявляет, что все готово к массированной атаке России на Украину

Киев • УНН

 • 34175 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Франции заявил в понедельник, что все готово для быстрого вторжения российских войск в Украину, добавив, что Европа готова ввести масштабные санкции, если это произойдет, информирует УНН.

Цитата

"Если вопрос в том, есть ли элементы для большого наступления российских войск в Украину, то это правда. Это возможно и быстро", - заявил Жан-Ив Ле Дриан телеканалу France 5.

Детали

Он добавил, что эту оценку разделяют Париж и его союзники, хотя ничто не указывает на то, что президент России Владимир Путин принял такое решение.

"То дует, то жарко, то холодно", — сказал он, предполагая, что Россия оставляет "дверь открытой" для диалога.

На вопрос, готовы ли санкции в случае нападения России, Ле Дриан сказал, что да, и они будут масштабными, даже если они также повлияют, как "эффект бумеранга" на Европу.

Министр подчеркнул, что важно продолжать диалог, чтобы избежать катастрофического конфликта, который нанесет ущерб всем сторонам.

Добавим

Два европейских дипломатических источника сообщили, что в прошлую пятницу Соединенные Штаты заявили своим союзникам, что один из сценариев заключается в том, что Москва может начать наступление в эту среду, 16 февраля.

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