Politico дізналося деталі щодо переговорів Байдена із західними лідерами про військову загрозу з боку Росії

Деталі

Видання вказує, що NatSec Daily повідомило знайоме з питанням джерело, що нібито "президент Джо Байден повідомив західним лідерам про дату 16 лютого" під час годинної розмови напередодні.

"Європейці, однак, сигналізували нам, що у них інша картина", - пише видання.

Як вказано у статті, "офіційний представник Великої Британії сказав, що “у нас є інша інтерпретація” розвідувальних даних щодо 16 лютого".

"Два дипломати Європейського Союзу поділилися ще більш скептичними поглядами, один із яких сказав, що “досі відмовляються це купувати”. Це була б така помилка Путіна. Війна коштує дорого, Україна буде боротися з ними всім“, - відзначає видання.

Високопоставлений чиновник зі східної країни ЄС у контексті питання про російську загрозу сказав, як вказано, що “головна ідея — бути підготовленим санкціями”, а “головне — координація та єдність”.

Доповнення

Також було поширено повідомлення щодо імовірної дати і німецьким виданням Spiegel, згідно з інформацією якого, "американська спецслужба ЦРУ і американські військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже наступної середи".

Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити, чи неминучий напад. "Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки", - пише видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.