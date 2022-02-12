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Politico узнало детали по переговорам Байдена с западными лидерами о военной угрозе со стороны России

Politico узнало детали по переговорам Байдена с западными лидерами о военной угрозе со стороны России

Киев • УНН

 • 29830 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Американское издание Politico узнало детали переговоров президента США Джо Байдена с западными лидерами накануне о военной угрозе со стороны России, где якобы называлась вероятная дата нападения, а также реакцию европейцев, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что NatSec Daily сообщил знакомый с вопросом источник, что якобы "президент Джо Байден сообщил западным лидерам о дате 16 февраля" во время часового разговора накануне.

"Европейцы, однако, сигнализировали нам, что у них другая картина", - пишет издание.

Как указано в статье, "официальный представитель Великобритании сказал, что “у нас есть другая интерпретация” разведывательных данных по 16 февраля".

"Два дипломата Европейского Союза поделились еще более скептическими взглядами, один из которых сказал, что “до сих пор отказываются это покупать”. Это была бы такая ошибка Путина. Война стоит дорого, Украина будет бороться с ними всем“, - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник из восточной страны ЕС в контексте вопроса о российской угрозе сказал, как указано, что “главная идея — быть подготовленным санкциями”, а “главное — координация и единство”.

Дополнение

Также было распространено сообщение о вероятной дате и немецким изданием Spiegel, согласно информации которого, "американская спецслужба ЦРУ и американские военные в течение пятницы сообщили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что наступление может произойти уже в следующую среду".

Однако, отмечает издание, нельзя оценить и предсказать, неминуемо ли нападение. "Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки", - пишет издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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