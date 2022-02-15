В НАТО еще не получали ответа России по “гарантиям безопасности”

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“Ответа от России мы пока не получили. Мы будем приветствовать ответ. Мы направили в январе наши предложения, содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов, тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения”, — сказал Генсек.

Детали

По его словам, такие темы включают в себя контроль над вооружениями, ракетами, прозрачность военной деятельности и многие другие направления.

“Мы давно были готовы и по-прежнему готовы добросовестно вести диалог с Россией для поиска политического решения”, — добавил Столтенберг.

Что было ранее

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам на тему гарантий безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.