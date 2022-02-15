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В НАТО еще не получали ответа России по “гарантиям безопасности”

В НАТО еще не получали ответа России по “гарантиям безопасности”

Киев • УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В НАТО еще не получали ответа Российской Федерации по так называемым “гарантиям безопасности”, которых требует российская сторона. Об этом заявил во вторник на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ответа от России мы пока не получили. Мы будем приветствовать ответ. Мы направили в январе наши предложения, содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов, тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения”, — сказал Генсек.

Детали

По его словам, такие темы включают в себя контроль над вооружениями, ракетами, прозрачность военной деятельности и многие другие направления.

“Мы давно были готовы и по-прежнему готовы добросовестно вести диалог с Россией для поиска политического решения”, — добавил Столтенберг.

Что было ранее

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов к переговорам на тему гарантий безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности”.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно “гарантий безопасности” учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

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