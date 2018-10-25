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У NASA показали, як Земля виглядає з боку Сонця

Київ • УНН

 • 32809 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору (NASA) Parker Solar Probe, що прямує до Сонця, 25 вересня зробив знімок Землі з космосу. Знімок був оприлюднений на сайті NASA у четвер, передає УНН.

На фото Земля - це яскравий, круглий об'єкт, видимий у правій частині зображення.

Знімок був зроблений приладом WISPR (широкоформатний формувач зображень), який є єдиним інструментом на борту Solar Prober Parker, здатним знімати зображення.

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При збільшенні зображення Землі можна побачити невеликий виступ з правої сторони: це Місяць, що визирає з-за Землі. У той час, коли було зроблене зображення, Parker Solar Probe знаходився на відстані приблизно у 27 мільйонів миль (понад 43 млн км) від Землі.

Напівсферична форма в середині правого зображення є спалахом об'єктива, що є спільною особливістю при зйомці яскравих джерел, викликаних відбитками всередині системи об'єктива. В цьому випадку спалах відбувається через дуже яскраве світіння Землі.

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Деякі з видимих об'єктів на зображенні - наприклад, Плеяди знизу зліва від Землі, з правої сторони знімку, та дві яскраві об'єкти, Бетельгейзе і Беллатрикс, у нижній лівій частині зображення - виглядають подовженими через відбиття краю прибору.

Нагадаємо, 12 серпня, NASA здійснило запуск автоматичної станції Parker Solar Probe для вивчення Сонця. Місія стартувала з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. Зонд, який протягом семи років буде зближуватися з Сонцем, повинен підлетіти до зірки на рекордно близьку відстань - 6 млн км.

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