NASA відклало запуск супутника через необхідність перевірити ракету-носій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США відклало на невизначений термін запуск супутника ICON, призначеного для вивчення іоносфери Землі. Такий крок обумовлений необхідністю продовження предполітних випробувань ракети-носія Pegasus, повідомило у вівторок NASA, передає УНН.
Старт носія із супутником з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) планувалося провести 26 жовтня. Розробником ракети Pegasus XL є корпорація Northrop Grumman.
“NASA і Northrop Grumman відклали запуск дослідника іоносфери ICON для того, щоб провести додаткові достартові випробування ракети. Після завершення цих випробувань буде визначена нова дата запуску”, — уточнило космічне відомство США.
За його інформацією, носій із супутником були доставлені в минулу п’ятницю на базу ВПС США на мисі Канаверал на борту модифікованого транспортного літака L-1011 Stargazer. Тестування ракети буде проводитися там же. “Космічний апарат знаходиться в хорошому стані”, — запевнило NASA.
Відомство планувало провести брифінг для преси з приводу запуску супутника 24 жовтня. Цей захід також відкладено на невизначений термін.
Як повідомляв УНН, ніхто не захотів страхувати запуск “Союзу-ФГ” після аварії 11 жовтня.