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NASA відклало запуск супутника через необхідність перевірити ракету-носій

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США відклало на невизначений термін запуск супутника ICON, призначеного для вивчення іоносфери Землі. Такий крок обумовлений необхідністю продовження предполітних випробувань ракети-носія Pegasus, повідомило у вівторок NASA, передає УНН.

Старт носія із супутником з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) планувалося провести 26 жовтня. Розробником ракети Pegasus XL є корпорація Northrop Grumman.

“NASA і Northrop Grumman відклали запуск дослідника іоносфери ICON для того, щоб провести додаткові достартові випробування ракети. Після завершення цих випробувань буде визначена нова дата запуску”, — уточнило космічне відомство США.

За його інформацією, носій із супутником були доставлені в минулу п’ятницю на базу ВПС США на мисі Канаверал на борту модифікованого транспортного літака L-1011 Stargazer. Тестування ракети буде проводитися там же. “Космічний апарат знаходиться в хорошому стані”, — запевнило NASA.

Відомство планувало провести брифінг для преси з приводу запуску супутника 24 жовтня. Цей захід також відкладено на невизначений термін.

Як повідомляв УНН, ніхто не захотів страхувати запуск “Союзу-ФГ” після аварії 11 жовтня.

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