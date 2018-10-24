NASA отложило запуск спутника из-за необходимости проверить ракету-носитель
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отложило на неопределенный срок запуск спутника ICON, предназначенного для изучения ионосферы Земли. Такой шаг обусловлен необходимостью продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus, сообщило во вторник NASA, передает УНН.
Старт носителя со спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировалось произвести 26 октября. Разработчиком ракеты Pegasus XL является корпорация Northrop Grumman.
“NASA и Northrop Grumman отложили запуск исследователя ионосферы ICON для того, чтобы провести дополнительные достартовые испытания ракеты. После завершения этих испытаний будет определена новая дата пуска”, — уточнило космическое ведомство США.
По его информации, носитель со спутником были доставлены в минувшую пятницу на базу ВВС США на мысе Канаверал на борту модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer. Тестирование ракеты будет проводиться там же. “Космический аппарат находится в хорошем состоянии”, — заверило NASA.
Ведомство планировало провести брифинг для прессы по поводу запуска спутника 24 октября. Это мероприятие также отложено на неопределенный срок.
Как сообщал УНН, никто не захотел страховать запуск “Союза-ФГ” после аварии 11 октября.