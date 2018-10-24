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NASA отложило запуск спутника из-за необходимости проверить ракету-носитель

Киев  •  УНН

 • 11028 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отложило на неопределенный срок запуск спутника ICON, предназначенного для изучения ионосферы Земли. Такой шаг обусловлен необходимостью продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus, сообщило во вторник NASA, передает УНН.

Старт носителя со спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планировалось произвести 26 октября. Разработчиком ракеты Pegasus XL является корпорация Northrop Grumman.

“NASA и Northrop Grumman отложили запуск исследователя ионосферы ICON для того, чтобы провести дополнительные достартовые испытания ракеты. После завершения этих испытаний будет определена новая дата пуска”, — уточнило космическое ведомство США.

По его информации, носитель со спутником были доставлены в минувшую пятницу на базу ВВС США на мысе Канаверал на борту модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer. Тестирование ракеты будет проводиться там же. “Космический аппарат находится в хорошем состоянии”, — заверило NASA.

Ведомство планировало провести брифинг для прессы по поводу запуска спутника 24 октября. Это мероприятие также отложено на неопределенный срок.

Как сообщал УНН, никто не захотел страховать запуск “Союза-ФГ” после аварии 11 октября.

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