ЗМІ РФ: ніхто не захотів страхувати запуск "Союзу-ФГ" після аварії 11 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Страхові компанії не подали жодної заявки на участь у відкритому запиті пропозицій Центру експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ) на право укладення договору страхування ризиків при запуску ракети-носія “Союз-ФГ” з транспортним вантажним кораблем “Прогрес МС-10” і його стикуванні з Міжнародною космічною станцією, випливає з інформації на сайті держзакупівель РФ, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“У зв’язку з тим, що на участь у процедурі закупівлі не подано жодної заявки, відкритий запит пропозицій визнано таким, що не відбувся”, — йдеться в матеріалах.
Як повідомлялося раніше, запуск “Прогресу” повинен стати першим стартом “Союзу-ФГ” після аварії ракети при запуску пілотованого корабля на МКС 11 жовтня. Пуск запланований на 18 листопада.
ЦЕНКІ пропонував застрахувати ризики запуску на 3,245 мільярда рублів за початковою (максимальною) ціною контракту 116,5 млн рублів.
Аварійний запуск “Союзу” був застрахований в компанії “Согласие” на 4,65 мільярда рублів, страхова премія становила 143,3 млн руб. Основна частина ризику була перестраховано, частка прямого страховика — “Согласия” — в загальному ліміті відповідальності склала 200 млн рублів. В “Ингосстрахе” було перестраховано 25% ризику — на 1,164 мільярда рублів. Частка “Альфастрахования” склала 100 млн рублів, Російської національної перестрахувальної компанії — 800 млн рублів. У перестрахуванні, за даними ТАРС, брали участь також “Согаз” і “ВТБ страхование”.
Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського “Союзу” помилку робочих Байконуру.