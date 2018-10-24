ЗМІ РФ: ніхто не захотів страхувати запуск "Союзу-ФГ" після аварії 11 жовтня

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Страхові компанії не подали жодної заявки на участь у відкритому запиті пропозицій Центру експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ) на право укладення договору страхування ризиків при запуску ракети-носія “Союз-ФГ” з транспортним вантажним кораблем “Прогрес МС-10” і його стикуванні з Міжнародною космічною станцією, випливає з інформації на сайті держзакупівель РФ, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.