ЗМІ РФ: ніхто не захотів страхувати запуск "Союзу-ФГ" після аварії 11 жовтня

ukru
Ексклюзив
15:27 • 49133 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 89101 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 132512 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111362 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104067 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111933 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135011 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74755 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83139 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 172826 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.9 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57110 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119419 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 101994 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 79637 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 77780 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 132507 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135008 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 172825 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513744 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 39 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21432 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22296 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30743 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57110 перегляди
Актуальне
ЗМІ РФ: ніхто не захотів страхувати запуск "Союзу-ФГ" після аварії 11 жовтня

ЗМІ РФ: ніхто не захотів страхувати запуск "Союзу-ФГ" після аварії 11 жовтня

Київ • УНН

 • 10005 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Страхові компанії не подали жодної заявки на участь у відкритому запиті пропозицій Центру експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ) на право укладення договору страхування ризиків при запуску ракети-носія “Союз-ФГ” з транспортним вантажним кораблем “Прогрес МС-10” і його стикуванні з Міжнародною космічною станцією, випливає з інформації на сайті держзакупівель РФ, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“У зв’язку з тим, що на участь у процедурі закупівлі не подано жодної заявки, відкритий запит пропозицій визнано таким, що не відбувся”, — йдеться в матеріалах.

Як повідомлялося раніше, запуск “Прогресу” повинен стати першим стартом “Союзу-ФГ” після аварії ракети при запуску пілотованого корабля на МКС 11 жовтня. Пуск запланований на 18 листопада.

ЦЕНКІ пропонував застрахувати ризики запуску на 3,245 мільярда рублів за початковою (максимальною) ціною контракту 116,5 млн рублів.

Аварійний запуск “Союзу” був застрахований в компанії “Согласие” на 4,65 мільярда рублів, страхова премія становила 143,3 млн руб. Основна частина ризику була перестраховано, частка прямого страховика — “Согласия” — в загальному ліміті відповідальності склала 200 млн рублів. В “Ингосстрахе” було перестраховано 25% ризику — на 1,164 мільярда рублів. Частка “Альфастрахования” склала 100 млн рублів, Російської національної перестрахувальної компанії — 800 млн рублів. У перестрахуванні, за даними ТАРС, брали участь також “Согаз” і “ВТБ страхование”.

Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського “Союзу” помилку робочих Байконуру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28