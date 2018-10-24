СМИ РФ: никто не захотел страховать запуск "Союза-ФГ" после аварии 11 октября

“В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся”, — говорится в материалах.

Как сообщалось ранее, запуск “Прогресса” должен стать первым стартом “Союза-ФГ” после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля на МКС 11 октября. Пуск запланирован на 18 ноября.

ЦЭНКИ предлагал застраховать риски запуска на 3,245 млрд рублей по начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.

Аварийный запуск “Союза” был застрахован в компании “Согласие” на 4,65 млрд рублей, страховая премия составляла 143,3 млн рублей. Основная часть риска была перестрахована, доля прямого страховщика — “Согласия” — в общем лимите ответственности составила 200 млн рублей. В “Ингосстрахе” было перестраховано 25% риска — на 1,164 млрд рублей. Доля “Альфастрахования” составила 100 млн рублей, Российской национальной перестраховочной компании — 800 млн рублей. В перестраховании, по данным ТАСС, участвовали также “Согаз” и “ВТБ страхование”.

Как сообщал УНН, СМИ назвали главной версией катастрофы российского “Союза” ошибку рабочих Байконура.