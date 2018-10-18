ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського "Союзу" помилку робочих Байконуру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Основна частина задіяних у розслідуванні катастрофи ракети-носія “Союз МС-10” експертів вважає, що проблемою стала не конструкторська помилка і не заводський брак, а помилки, які були допущені безпосередньо на космодромі Байконур, повідомляє газета “Коммерсант” з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ, інформує УНН.
За його словами, проблема була допущена при стикуванні бічних блоків до другого ступеня космічного корабля. “По всій видимості, пошкодження було нанесено в ході підйому бокового блоку підйомним краном”, — заявив співрозмовник газети.
Коментарів з боку “Роскосмосу” поки немає. У відомстві доповідь про причини інциденту розраховують підготувати до кінця цього тижня.
Раніше глава “Роскосмосу” Сергій Крикальов вказував, що аварія сталася внаслідок зіткнення елементів першого і другого ступенів космічного корабля. За його словами, після цього ракета припинила запланований політ, хоча автоматика далі відпрацювала нормально.
Як відомо, аварія сталася 11 жовтня під час запуску пілотованого корабля “Союз” з космодрому Байконур через 119 секунд після старту. Пілотований корабель втратив керування і впав, але екіпаж корабля евакуювався в спеціальній капсулі, активувавши систему аварійного порятунку. Спусковий апарат приземлився поблизу міста Жезказган в Казахстані.