ЗМІ назвали головною версією катастрофи російського "Союзу" помилку робочих Байконуру

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Основна частина задіяних у розслідуванні катастрофи ракети-носія “Союз МС-10” експертів вважає, що проблемою стала не конструкторська помилка і не заводський брак, а помилки, які були допущені безпосередньо на космодромі Байконур, повідомляє газета “Коммерсант” з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони РФ, інформує УНН.