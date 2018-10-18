СМИ назвали главной версией катастрофы российского "Союза" ошибку рабочих Байконура
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Основная часть задействованных в расследовании крушения ракеты-носителя “Союз МС-10” экспертов считает, что проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур, сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ, информирует УНН.
По его словам, неполадка была допущена при стыковке боковых блоков ко второй ступени космического корабля. “По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном”, — заявил собеседник газеты.
Комментариев со стороны “Роскосмоса” пока нет. В ведомстве доклад о причинах инцидента рассчитывают подготовить к концу этой недели.
Ранее глава “Роскосмоса” Сергей Крикалев указывал, что авария произошла вследствие столкновения элементов первой и второй ступеней космического корабля. По его словам, после этого ракета прекратила запланированный полет, хотя автоматика дальше отработала нормально.
Как известно, авария произошла 11 октября во время запуска пилотируемого корабля “Союз” с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.