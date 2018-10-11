Аварію на "Союзі" російські слідчі кваліфікували як порушення правил безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу за фактом аварії пілотованого корабля "Союз МС-10". Про це повідомили в прес-службі СК РФ, передає УНН.
“Слідчим відділом (на правах управління) Слідчого комітету Російської Федерації на комплексі „Байконур“ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 216 КК РФ (порушення правил безпеки будівельних робіт, що призвело до заподіяння великої шкоди)”, — повідомили в Слідкомі.
Зазначається, що для проведення розслідування була створена слідча група.
“Наразі слідчі проводять огляд стартового комплексу, проводиться виїмка документації. Слідчим шляхом встановлюються причини події і особи, в результаті дій яких сталася аварійна ситуація”, — зазначили в комітеті.
Нагадаємо, 11 жовтня під час запуску ракети “Союз” з космодрому Байконур в Казахстані сталася аварія. Після цього “Союз МС-10”, на борту якого перебували двоє членів екіпажу — російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг, — почав повертатися на Землю в режимі балістичного спуску. Як повідомляли в NASA, корабель очікувала “жорстка посадка”.
Як повідомляв УНН, російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг, що приземлились на Землю після аварії на ракеті “Союз”, перебувають у задовільному стані.