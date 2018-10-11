Аварія на ракеті “Союз”: у NASA розповіли про стан астронавтів після приземлення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг, що приземлились на Землю після аварії на ракеті “Союз”, перебувають у задовільному стані. Про це йдеться в повідомленні Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), передає УНН.
“Ніка Хейга і Олексія Овчиніна зустріли в Жезказгані, Казахстан. Вони знаходяться в хорошому стані після безпечної посадки на Землю після того, як ракета „Союз“ зазнала аварії після запуску раніше”, — повідомили в агентстві.
Зазначається, що Хейга та Овчиніна було доставлено на вертольотах з місця, куди приземлився “Союз”.
Нагадаємо, 11 жовтня під час запуску ракети “Союз” з космодрому Байконур в Казахстані сталася аварія. Після цього “Союз МС-10”, на борту якого перебували двоє членів екіпажу — російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг, — почав повертатися на Землю в режимі балістичного спуску. Як повідомляли в NASA, корабель очікувала “жорстка посадка”.