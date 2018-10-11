Аварія на ракеті “Союз”: у NASA розповіли про стан астронавтів після приземлення

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг, що приземлились на Землю після аварії на ракеті “Союз”, перебувають у задовільному стані. Про це йдеться в повідомленні Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), передає УНН.