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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114498 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122512 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150673 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139479 просмотра

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Авария на ракете "Союз": в NASA рассказали о состоянии астронавтов после приземления

Авария на ракете "Союз": в NASA рассказали о состоянии астронавтов после приземления

Киев  •  УНН

 • 15258 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые приземлились на Землю после аварии на ракете "Союз", находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

“Ника Хейга и Алексея Овчинина встретили в Жезказгане, Казахстан. Они находятся в хорошем состоянии после безопасной посадки на Землю после того, как ракета „Союз“ потерпела крушение после запуска”, — сообщили в агентстве.

Отмечается, что Хейга и Овчинина доставили на вертолетах с места, куда приземлился “Союз”.

Напомним, 11 октября во время запуска ракеты “Союз” с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария. После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, — начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в NASA, корабль ожидала “жесткая посадка”.

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