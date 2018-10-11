Авария на ракете "Союз": в NASA рассказали о состоянии астронавтов после приземления

“Ника Хейга и Алексея Овчинина встретили в Жезказгане, Казахстан. Они находятся в хорошем состоянии после безопасной посадки на Землю после того, как ракета „Союз“ потерпела крушение после запуска”, — сообщили в агентстве.

Отмечается, что Хейга и Овчинина доставили на вертолетах с места, куда приземлился “Союз”.

Напомним, 11 октября во время запуска ракеты “Союз” с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария. После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, — начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в NASA, корабль ожидала “жесткая посадка”.