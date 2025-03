Під час запуску ракети "Союз" сталася аварія

"Аварія носія", - сказав диктор під час трансляції пуску.

Після цього "Союз МС-10", на борту якого перебували двоє членів екіпажу - російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейк, почав повертатися на Землю в режимі балістичного спуску. Як повідомляли в NASA, корабель очікувала "жорстка посадка".

Як повідомив згодом голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, екіпаж успішно приземлився, усі живі.

"Система аварійного порятунку корабля Союз-МС спрацювала штатно. Екіпаж врятований", - написав він.

За його словами, для з'ясування причин аварії утворена державна комісія, яка вже приступила до роботи і вивчає телеметрію.

У NASA повідомили, що рятувальники тримають зв'язок з екіпажем "Союзу", які повідомляють, що "вони в хорошому стані".

Як повідомляв УНН, екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) завершив ремонт пробоїни на пілотованому кораблі "Союз МС-09".

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен.

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 жовтня 2018 р.

Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg

— NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.