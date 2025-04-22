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Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Universal Pictures запускає виробництво фільму OutRun. Режисером стане Майкл Бей, а Сідні Суїні виступить продюсером екранізації культової відеогри.

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

Universal Pictures запускає виробництво нової адаптації відеогри — OutRun від Sega.

Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляють джерела Deadline, студія розробляє повнометражну адаптацію культової аркадної відеогри Sega OutRun, з Майклом Беєм, який буде режисером фільму, і Сідні Суїні, яка продюсуватиме його. А Джейсон Ротвелл напише сценарій.Бей також виступить співпродюсером разом зі своїм партнером Бредом Фуллером через студію Platinum Dunes.

Проєкт перебуває в розробці, і наразі Суїні тільки продюсує. Тору Накахара також продюсуватиме для Sega, а Шуджі Утсумі курируватиме проєкт від імені Sega.

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ18.04.25, 16:58 • 41398 переглядiв

Подробиці сюжету неясні.  Серія OutRun від Sega — це франшиза, яка походить від деяких із найуспішніших аркадних ігор у світі в 1980-х роках. Гра поклала початок новому жанру гоночних ігор і породила піджанр електронної музики, влучно названий "OutRun".

Унікальне поєднання зробило її світовим хітом. Відтоді було випущено безліч частин, включно з версіями для домашніх консолей, і вона продовжує залишатися однією з флагманських франшиз Sega.

OutRun має послідувати за фільмом "Супербрати Маріо" і "П'ять ночей із Фредді", які зібрали у світовому прокаті 1,4 мільярда і 290 мільйонів доларів відповідно.

Нагадаємо

 У вересні 2024 Warner Bros. Pictures випустила перший тизер-трейлер майбутнього фільму "Minecraft", який став першою "живою" екранізацію однієї з найпродаваніших ігор усіх часів.

Аліна Волянська

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