Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline
Київ • УНН
Universal Pictures запускає виробництво фільму OutRun. Режисером стане Майкл Бей, а Сідні Суїні виступить продюсером екранізації культової відеогри.
Universal Pictures запускає виробництво нової адаптації відеогри — OutRun від Sega.
Про це повідомляє Deadline, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють джерела Deadline, студія розробляє повнометражну адаптацію культової аркадної відеогри Sega OutRun, з Майклом Беєм, який буде режисером фільму, і Сідні Суїні, яка продюсуватиме його. А Джейсон Ротвелл напише сценарій.Бей також виступить співпродюсером разом зі своїм партнером Бредом Фуллером через студію Platinum Dunes.
Проєкт перебуває в розробці, і наразі Суїні тільки продюсує. Тору Накахара також продюсуватиме для Sega, а Шуджі Утсумі курируватиме проєкт від імені Sega.
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Подробиці сюжету неясні. Серія OutRun від Sega — це франшиза, яка походить від деяких із найуспішніших аркадних ігор у світі в 1980-х роках. Гра поклала початок новому жанру гоночних ігор і породила піджанр електронної музики, влучно названий "OutRun".
Унікальне поєднання зробило її світовим хітом. Відтоді було випущено безліч частин, включно з версіями для домашніх консолей, і вона продовжує залишатися однією з флагманських франшиз Sega.
OutRun має послідувати за фільмом "Супербрати Маріо" і "П'ять ночей із Фредді", які зібрали у світовому прокаті 1,4 мільярда і 290 мільйонів доларів відповідно.
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