Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

Universal Pictures запускает производство новой адаптации видеоигры — OutRun от Sega.

Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники Deadline, студия разрабатывает полнометражную адаптацию культовой аркадной видеоигры Sega OutRun, с Майклом Бэем, который будет режиссером фильма, и Сидни Суини, которая будет продюсировать его. А Джейсон Ротвелл напишет сценарий. Бэй также выступит сопродюсером вместе со своим партнером Брэдом Фуллером через студию Platinum Dunes.

Проект находится в разработке, и пока Суини только продюсирует. Тору Накахара также будет продюсировать для Sega, а Шуджи Утсуми будет курировать проект от имени Sega.

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Подробности сюжета неясны. Серия OutRun от Sega — это франшиза, которая произошла от некоторых из самых успешных аркадных игр в мире в 1980-х годах. Игра положила начало новому жанру гоночных игр и породила поджанр электронной музыки, метко названный "OutRun".

Уникальное сочетание сделало ее мировым хитом. С тех пор было выпущено множество частей, включая версии для домашних консолей, и она продолжает оставаться одной из флагманских франшиз Sega.

OutRun должна последовать за фильмом "Супербратья Марио" и "Пять ночей с Фредди", которые собрали в мировом прокате 1,4 миллиарда и 290 миллионов долларов соответственно.

Напомним

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