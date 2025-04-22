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Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Universal Pictures запускает производство фильма OutRun. Режиссером станет Майкл Бэй, а Сидни Суини выступит продюсером экранизации культовой видеоигры.

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

Universal Pictures запускает производство новой адаптации видеоигры — OutRun от Sega.

Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали 

Как сообщают источники Deadline, студия разрабатывает полнометражную адаптацию культовой аркадной видеоигры Sega OutRun, с Майклом Бэем, который будет режиссером фильма, и Сидни Суини, которая будет продюсировать его. А Джейсон Ротвелл напишет сценарий. Бэй также выступит сопродюсером вместе со своим партнером Брэдом Фуллером через студию Platinum Dunes.

Проект находится в разработке, и пока Суини только продюсирует. Тору Накахара также будет продюсировать для Sega, а Шуджи Утсуми будет курировать проект от имени Sega.

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Подробности сюжета неясны.  Серия OutRun от Sega — это франшиза, которая произошла от некоторых из самых успешных аркадных игр в мире в 1980-х годах. Игра положила начало новому жанру гоночных игр и породила поджанр электронной музыки, метко названный "OutRun".

Уникальное сочетание сделало ее мировым хитом. С тех пор было выпущено множество частей, включая версии для домашних консолей, и она продолжает оставаться одной из флагманских франшиз Sega.

OutRun должна последовать за фильмом "Супербратья Марио" и "Пять ночей с Фредди", которые собрали в мировом прокате 1,4 миллиарда и 290 миллионов долларов соответственно.

Напомним

 В сентябре 2024 Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер-трейлер будущего фильма "Minecraft", который стал первой "живой" экранизацией одной из самых продаваемых игр всех времен.

Алина Волянская

Алина Волянская

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