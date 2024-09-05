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Екранізація гри від Warner Bros.: вийшов перший трейлер кіноадаптації Minecraft

Екранізація гри від Warner Bros.: вийшов перший трейлер кіноадаптації Minecraft

Київ • УНН

 • 123630 перегляди

Warner Bros. представила перший тизер майбутньої екранізації гри Minecraft. У фільмі зіграють Джейсон Момоа, Даніель Брукс та інші зірки, а прем'єра в Україні запланована на 3 квітня 2025 року.

Warner Bros. Pictures випустила перший тизер-трейлер майбутнього фільму "Minecraft", який стане першою "живою" екранізацію однієї з найпродаваніших ігор усіх часів. Про це пише УНН

Деталі 

У трейлері можна познайомитись з  головними героями. Їх зіграють Джейсон Момоа, Даніель Брукс, а також Емма Маєрс та Себастьян Юджин Хансен.

Група крокує по території з пейзажами у стилі Minecraft, зустрічаючи піксельних свійських тварин, аж поки не натрапляє на Джека Блека, який радісно оголошує, що він — це той самий Стів (головний персонаж гри - ред.).

Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон – це четверо невдах, які вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ – химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ (і захистити його від злих істот, таких як Піґліни та Зомбі). (....) Спільна пригода випробує усіх п'ятьох на сміливість та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем... саме ті навички, які їм потрібні для успіху в реальному світі

- йдеться в дописі до фільму. 

Режисує фільм Джаред Хесс, а серед акторського складу також можна побачити Дженніфер Кулідж. Прем’єра фільму "Minecraft" в Україні призначена на 3 квітня 2025 року.

Доповнення

Minecraft є найбільш продаваною відеогрою всіх часів. Загалом продано понад 300 млн копій по всьому світу.

Попри те, що вона була вперше випущена у 2011 році компанією Mojang Studios, гра залишається неймовірно популярною. Зазначається, що Minecraft має близько 140 млн активних гравців щомісяця.

Нагадаємо

Компанія Netflix анонсувала мультфільм за мотивами популярної відеогри Minecraft, який отримає нових персонажів і нову історію

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КультураУНН Lite

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