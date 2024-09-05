Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер-трейлер будущего фильма "Minecraft", который станет первой "живой" экранизацией одной из самых продаваемых игр всех времен. Об этом пишет УНН.

Детали

В трейлере можно познакомиться с главными героями. Их сыграют Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, а также Эмма Майерс и Себастьян Юджин Хансен.

Группа шагает по территории с пейзажами в стиле Minecraft, встречая пиксельных домашних животных, пока не наталкивается на Джека Блэка, который радостно объявляет, что он - это тот самый Стив (главный персонаж игры - ред.).



Гаррет "Мусорщик" Гаррисон, Генри, Натали и Дон - это четверо неудачников, которые решают свои будничные проблемы. Но однажды, пройдя таинственный портал, они попадают в Верхний мир - причудливую кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется познать этот мир (и защитить его от злых существ, таких как Пиглины и Зомби). (....) Совместное приключение испытает всех пятерых на смелость и подарит возможность найти уникальные навыки, которые делают каждого из них неповторимым творцом... именно те навыки, которые им нужны для успеха в реальном мире - говорится в заметке к фильму.

Режиссирует фильм Джаред Хесс, а среди актерского состава также можно увидеть Дженнифер Кулидж. Премьера фильма "Minecraft" в Украине назначена на 3 апреля 2025 года.

Дополнение

Minecraft является самой продаваемой видеоигрой всех времен. Всего продано более 300 млн копий по всему миру.

Несмотря на то, что она была впервые выпущена в 2011 году компанией Mojang Studios, игра остается невероятно популярной. Отмечается, что Minecraft имеет около 140 млн активных игроков ежемесячно.

Напомним

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