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При запуске ракеты "Союз" произошла авария

При запуске ракеты "Союз" произошла авария

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. При запуске ракеты "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Авария носителя”, — сказал диктор во время трансляции пуска.

После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейк, начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в НАСА, корабль ожидала “жесткая посадка”.

Как сообщил впоследствии глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, экипаж успешно приземлился, все живы.

“Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен”, — написал он.

По его словам, для выяснения причин аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе и изучает телеметрию.

В NASA сообщили, что спасатели держат связь с экипажем “Союза”, которые сообщают, что “они в хорошем состоянии”.

Как сообщал УНН, экипаж Международной космической станции (МКС) завершил ремонт пробоины на пилотируемом корабле “Союз МС-09”.

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.
Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен.

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 жовтня 2018 р.

Search and rescue teams report they are in contact with the Soyuz crew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Z6RXKMKLfg

— NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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