При запуске ракеты "Союз" произошла авария

“Авария носителя”, — сказал диктор во время трансляции пуска.

После этого “Союз МС-10”, на борту которого находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейк, начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в НАСА, корабль ожидала “жесткая посадка”.

Как сообщил впоследствии глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин, экипаж успешно приземлился, все живы.

“Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен”, — написал он.

По его словам, для выяснения причин аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе и изучает телеметрию.

В NASA сообщили, что спасатели держат связь с экипажем “Союза”, которые сообщают, что “они в хорошем состоянии”.

