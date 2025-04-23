За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

За сутки враг потерял 1210 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 23.04.25:

- Личный состав: 944 270 (+1210).

- Танки: 10691 (+8).

- Бронированные боевые машины: 22307 (+11).

- Артиллерийские системы: 26774 (+85).

- РСЗО: 1368 (+1).

- Средства ПВО: 1141 (+1).

- Самолеты: 370.

- Вертолеты: 335.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 33526 (+138).

- Крылатые ракеты: 3148.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 45621 (+163).

- Специальная техника: 3860 (+1).

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