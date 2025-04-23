За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток вражеская армия потеряла 1210 военных, 8 танков и 85 артиллерийских систем. Также уничтожена другая вражеская техника.
За сутки враг потерял 1210 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 23.04.25:
- Личный состав: 944 270 (+1210).
- Танки: 10691 (+8).
- Бронированные боевые машины: 22307 (+11).
- Артиллерийские системы: 26774 (+85).
- РСЗО: 1368 (+1).
- Средства ПВО: 1141 (+1).
- Самолеты: 370.
- Вертолеты: 335.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 33526 (+138).
- Крылатые ракеты: 3148.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 45621 (+163).
- Специальная техника: 3860 (+1).
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