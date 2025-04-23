За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворожа армія втратила 1210 військових, 8 танків та 85 артилерійських систем. Також знищено іншу ворожу техніку.
За добу ворог втратив 1210 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 23.04.25:
- Особовий склад: 944 270 (+1210).
- Танки: 10691 (+8).
- Броньовані бойові машини: 22307 (+11).
- Артилерійські системи: 26774 (+85).
- РСЗВ: 1368 (+1).
- Засоби ППО: 1141 (+1).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 335.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 33526 (+138).
- Крилаті ракети: 3148.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 45621 (+163).
- Спеціальна техніка: 3860 (+1).
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