НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

На фоне генерации антикоррупционных расследований в Украине, разгорелся другой, менее заметный, но стратегически важный конфликт — между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и группой столичных адвокатов во главе с Дмитрием Борзых, которые, по оценкам наблюдателей, превратились из участников процесса в его движущую силу.

Этот юридически-политический батл уже окрестили "НАБУгейтом" — не только из-за громких действий, но и из-за разоблачения скрытой попытки монополизировать саму суть правосудия антикоррупционерами.

"Правоохранители в мантиях": адвокаты, которые сыграли на поле НАБУ — и победили

Ключ к пониманию конфликта — методология. Адвокаты группы Борзых действуют в системе, которую хорошо понимают: аналитика, прогнозирование решений, оценка загруженности судей, поиск уязвимых точек в деле. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, эти адвокаты "владеют методами правоохранителей" — и именно это поразило бюро сильнее всего. Кулуарно в НАБУ признают этих адвокатов "самыми влиятельными в Украине".

Фактически, они играют в игру НАБУ — но по закону, и лучше. Они используют открытые базы, изучают судебную аналитику, оценивают перспективы еще до арестов, прогнозируют алгоритмы процессуальных действий — и в результате переигрывают детективов в каждом процессе.

В ответ НАБУ инициировало уголовное дело против самих адвокатов — по статье, которая не имеет никакого отношения к коррупции (376-1 УК Украины) и не подследственна самому НАБУ.

В ее рамках были проведены обыски в адвокатском офисе, изъяты документы, охватываемые адвокатской тайной, и прослушивались разговоры между адвокатами и клиентами — которые являются фигурантами дел, расследуемых бюро.

"НАБУ не привыкло к тому, что в системе появился кто-то, кто играет лучше, чем они — и не боится выиграть", — иронизируют адвокаты.

Когда правосудие теряет границы: дети как "фигуранты"

Отдельный резонанс вызвал случай с задержанием несовершеннолетних лиц, которых пытались использовать как "слабое звено" в уголовном производстве. Нарушения норм были вопиющими:

• задержание без права звонка адвокату или родственникам;

• отсутствие процессуальных гарантий;

• содержание в непредназначенных местах в течение почти двух часов.

Адвокаты считают это публичной демонстрацией силы со стороны слабых, а правозащитники — признаком личной мести и потери этических границ.

Давление на публичность — новый уровень конфликта

Параллельно ведутся обсуждения об ограничении публичного доступа к Единому реестру судебных решений, вплоть до удаления номеров дел. Это сделает невозможным независимый анализ, журналистские расследования, контроль общественности и ослабит позиции защиты в делах с заранее политизированными выводами.

Финальная линия обороны — адвокатура

Конфликт между НАБУ и группой Борзых — не только персональный. Это системный сигнал о границах, которая переходит от правосудия к административному контролю. Адвокаты, которые владеют инструментами государства, но не являются его частью, впервые за долгое время поставили перед НАБУ зеркало — и продемонстрировали, что правила должны работать в обе стороны.