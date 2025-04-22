$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 10217 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 28737 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 61987 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 103529 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 91200 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 211056 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 103421 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 82685 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 67670 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42030 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.7м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

22 квітня, 05:22 • 68356 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 63652 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 39971 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 49744 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 54638 перегляди
Публікації

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 10229 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 18422 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 103545 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 103283 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 211067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 19527 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 18642 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 55129 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 41713 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 44654 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

Столичні адвокати на чолі з Дмитром Борзих кинули виклик НАБУ, використовуючи аналітику та знання системи. НАБУ ініціювало справу проти адвокатів, провівши обшуки та прослуховування.

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

На тлі генерації антикорупційних розслідувань в Україні, спалахнув інший, менш помітний, але стратегічно важливий конфлікт — між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та групою столичних адвокатів на чолі з Дмитром Борзих, які, за оцінками спостерігачів, перетворилися з учасників процесу на його рушійну силу.

Цей юридично-політичний батл вже охрестили "НАБУгейтом" — не лише через гучні дії, а й через викриття прихованої спроби монополізувати саму суть правосуддя антикорупціонерами.

"Правоохоронці в мантіях": адвокати, які зіграли на полі НАБУ — і перемогли

Ключ до розуміння конфлікту — методологія. Адвокати групи Борзих діють в системі, яку добре розуміють: аналітика, прогнозування рішень, оцінка завантаженості суддів, пошук вразливих точок у справі. За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, ці адвокати "володіють методами правоохоронців" — і саме це вразило бюро найсильніше. Кулуарно в НАБУ визнають цих адвокатів "найвпливовішими в Україні".

Фактично, вони грають в гру НАБУ — але за законом, і краще. Вони використовують відкриті бази, вивчають судову аналітику, оцінюють перспективи ще до арештів, прогнозують алгоритми процесуальних дій — і в результаті переграють детективів у кожному процесі.

У відповідь НАБУ ініціювало кримінальну справу проти самих адвокатів — за статтею, яка не має жодного стосунку до корупції (376-1 КК України) і не підслідна самому НАБУ. 

В її рамках було проведено обшуки в адвокатському офісі, вилучено документи, що охоплюються адвокатською таємницею, і прослуховувано розмови між адвокатами та клієнтами — які є фігурантами справ, що їх розслідує бюро.

"НАБУ не звикло до того, що в системі з’явився хтось, хто грає краще, ніж вони — і не боїться виграти", — іронізують адвокати.

Коли правосуддя втрачає межі: діти як "фігуранти"

Окремий резонанс спричинив випадок із затриманням неповнолітніх осіб, яких намагалися використати як "слабку ланку" в кримінальному провадженні. Порушення норм були кричущими:

• затримання без права дзвінка адвокату або родичам;

• відсутність процесуальних гарантій;

• утримання у непризначених місцях впродовж майже двох годин. 

Адвокати вважають це публічною демонстрацією сили з боку слабких, а правозахисники — ознакою особистої помсти і втрати етичних меж.

Тиск на публічність — новий рівень конфлікту

Паралельно ведуться обговорення про обмеження публічного доступу до Єдиного реєстру судових рішень, аж до видалення номерів справ. Це унеможливить незалежний аналіз, журналістські розслідування, контроль громадськості та ослабить позиції захисту у справах із заздалегідь політизованими висновками.

Фінальна лінія оборони — адвокатура

Конфлікт між НАБУ і групою Борзих — не тільки персональний. Це системний сигнал про межі, яка переходить від правосуддя до адміністративного контролю. Адвокати, які володіють інструментами держави, але не є її частиною, вперше за довгий час поставили перед НАБУ дзеркало — і продемонстрували, що правила мають працювати в обидва боки.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Brent
$67.10
Bitcoin
$88,988.60
S&P 500
$5,217.13
Tesla
$230.99
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,443.35
Ethereum
$1,636.23