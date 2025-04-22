НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

На тлі генерації антикорупційних розслідувань в Україні, спалахнув інший, менш помітний, але стратегічно важливий конфлікт — між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та групою столичних адвокатів на чолі з Дмитром Борзих, які, за оцінками спостерігачів, перетворилися з учасників процесу на його рушійну силу.

Цей юридично-політичний батл вже охрестили "НАБУгейтом" — не лише через гучні дії, а й через викриття прихованої спроби монополізувати саму суть правосуддя антикорупціонерами.

"Правоохоронці в мантіях": адвокати, які зіграли на полі НАБУ — і перемогли

Ключ до розуміння конфлікту — методологія. Адвокати групи Борзих діють в системі, яку добре розуміють: аналітика, прогнозування рішень, оцінка завантаженості суддів, пошук вразливих точок у справі. За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, ці адвокати "володіють методами правоохоронців" — і саме це вразило бюро найсильніше. Кулуарно в НАБУ визнають цих адвокатів "найвпливовішими в Україні".

Фактично, вони грають в гру НАБУ — але за законом, і краще. Вони використовують відкриті бази, вивчають судову аналітику, оцінюють перспективи ще до арештів, прогнозують алгоритми процесуальних дій — і в результаті переграють детективів у кожному процесі.

У відповідь НАБУ ініціювало кримінальну справу проти самих адвокатів — за статтею, яка не має жодного стосунку до корупції (376-1 КК України) і не підслідна самому НАБУ.

В її рамках було проведено обшуки в адвокатському офісі, вилучено документи, що охоплюються адвокатською таємницею, і прослуховувано розмови між адвокатами та клієнтами — які є фігурантами справ, що їх розслідує бюро.

"НАБУ не звикло до того, що в системі з’явився хтось, хто грає краще, ніж вони — і не боїться виграти", — іронізують адвокати.

Коли правосуддя втрачає межі: діти як "фігуранти"

Окремий резонанс спричинив випадок із затриманням неповнолітніх осіб, яких намагалися використати як "слабку ланку" в кримінальному провадженні. Порушення норм були кричущими:

• затримання без права дзвінка адвокату або родичам;

• відсутність процесуальних гарантій;

• утримання у непризначених місцях впродовж майже двох годин.

Адвокати вважають це публічною демонстрацією сили з боку слабких, а правозахисники — ознакою особистої помсти і втрати етичних меж.

Тиск на публічність — новий рівень конфлікту

Паралельно ведуться обговорення про обмеження публічного доступу до Єдиного реєстру судових рішень, аж до видалення номерів справ. Це унеможливить незалежний аналіз, журналістські розслідування, контроль громадськості та ослабить позиції захисту у справах із заздалегідь політизованими висновками.

Фінальна лінія оборони — адвокатура

Конфлікт між НАБУ і групою Борзих — не тільки персональний. Це системний сигнал про межі, яка переходить від правосуддя до адміністративного контролю. Адвокати, які володіють інструментами держави, але не є її частиною, вперше за довгий час поставили перед НАБУ дзеркало — і продемонстрували, що правила мають працювати в обидва боки.