"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

Потеря научных земель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) может привести к разрушению всей системы аграрной селекции, деградации отрасли садоводства и потере биоразнообразия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

Стоимость размножения всего 1 культуры может достигать от 1 до десятков миллионов долларов. Поэтому стоит вопрос, что мы можем потерять возможность и умение размножать. И покупать эти технологии у иностранцев.

Может быть потеряно много работы, которая уже закончена и внесена в реестры, а многое сейчас в работе. Это действительно сорта (садовые виноградные еще со времен Таирова). Поэтому мы сегодня за технологию не платим, а в целом это стоит миллионы долларов.

Детали

Глава ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко отметил, что спрос на украинские сорта сегодня остается высоким, но ученые вынуждены работать в условиях хронического недофинансирования и устаревшей материально-технической базы. Несмотря на это, институты НААН обеспечивают украинских фермеров отечественными сортами для ведения растениеводства и собственно садоводства, которые пользуются популярностью среди населения и имеют значительный потенциал на международном рынке.

У нас очень большой спрос есть на отечественные сорта для растениеводства и садоводства, в частности. Граждане преимущественно ориентируются именно на украинскую селекцию. Да, мы работаем над увеличением экспорта, и за рубежом действительно популярны иностранные сорта – но это уже другая история. Все же для украинцев наиболее знакомыми и востребованными остаются такие сорта яблок, как Мельба, Семеренко, Айдаред и другие. Именно эти, наши отечественные сорта, особенно важны и нужны – сказал эксперт.

Владимир Печко подчеркнул, что институты НААН – это не просто здания, а целые научно-производственные экосистемы, которые включают опытные участки, маточники, рассадники и специалистов высокого уровня.

Стоимость размножения всего одной культуры может достигать от одного до десятков миллионов долларов. Сегодня Украина владеет необходимыми знаниями и специалистами для этого процесса, но существует риск, что мы потеряем не только инфраструктуру, но и саму способность к размножению – и будем вынуждены покупать эти технологии за рубежом. Уже сейчас под угрозой оказывается значительная часть селекционной работы, которая либо завершена и внесена в официальные реестры, либо находится на завершающем этапе. Речь идет, в частности, об уникальных садовых и виноградных сортах, выведенных еще со времен Таирова (Прим. Василий Таиров – основатель питомнической базы виноградарства Украины). Сегодня мы не платим за эти технологии, но на самом деле они имеют рыночную стоимость в миллионы долларов - подчеркнул эксперт.

По словам Печко, научные учреждения НААН являются настоящей гордостью Украины, ведь во многих странах мира подобная система аграрной науки уже потеряна. В качестве примера международного признания украинского опыта Печко упомянул Узбекистан, где заинтересовались созданием биоцентра по украинской модели и даже выразили готовность пригласить наших специалистов для его запуска.

В Институте садоводства строится биоцентр по размножению. И Узбекистан, когда услышал об этом, говорит: "Могли бы вы приехать на несколько лет и нам построить такой центр? У нас есть деньги". Потому что у них – только размножение черешни, с финансированием от USAID и Китая. А у нас наши ученые способны размножить любую культуру и умеют ее вылечить, если это зараженный биоматериал - рассказал Печко.

Также эксперт подчеркнул, что аграрная наука в Украине уже много лет страдает от хронического недофинансирования из-за различных вызовов. Несмотря на это, от науки ожидают быстрых результатов, хотя реальность демонстрирует совсем другое. Выведение нового сорта растений – это кропотливый труд, который длится десятки лет и требует системной поддержки. Непродуманные решения о передаче земель или сокращении научных программ могут легко свести на нет многолетние усилия селекционеров. Именно поэтому, по словам эксперта, украинские ученые заслуживают не только уважения, но и реальной защиты – ведь они посвящают этому делу всю свою жизнь.

На каждый сорт надо потратить десятки лет. Если это ягодные – то меньше, если яблоки, груши – то больше. Это действительно люди, которые фанатично выполняют свою работу. Это фанаты своего дела. Говоря о тех вещах, которые сейчас происходят – инициативах передачи земель – меня даже немного пугает эта перспектива - подчеркнул Печко.

В разговоре Владимир Печко вспомнил трагический случай со времен советского "сухого закона". В 1986 году, после принятия постановлений о массовой вырубке виноградников, выдающийся селекционер Павел Голодрига, всю жизнь работавший над выведением новых сортов винограда, не выдержал потери дела своей жизни и покончил с собой.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация с передачей земель НААН создает реальную угрозу уничтожения уникальных достижений украинской науки. Речь идет не просто об инфраструктуре, а о десятилетиями наработанных селекционных результатах, имеющих высокую ценность как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Выведенные украинскими учеными сорта часто уникальны по своим вкусовым качествам, лежкости и аромату. Государство сегодня фактически стоит перед выбором – либо сохранить эти достижения и заработать на них миллионы, либо уничтожить и потерять навсегда.

Как отмечает Печко, помимо новых селекций, в институтах НААН также хранятся ценные коллекции, которые удалось спасти с временно оккупированных территорий. А еще часть сортов имеет историческое происхождение – это культуры, привезенные в Украину из Европы еще более 150 лет назад. Их сохранение – не только вопрос науки, но и национальной памяти.

Вывезены были из Европы еще 150 лет назад коллекции сортов. Многое хранилось годами. Работа селекционеров – это достояние. И я не вижу целесообразности прекращать работу этих людей - подчеркивает он.

Напомним

ФГИУ обнародовал официальное заявление, в котором апеллирует к тому, что земли, которые должны перейти из распоряжения НААН, не изымаются из государственной собственности, но будут приносить большие поступления в государственный бюджет. В то же время за формулировкой "неэффективность" скрывается глубокое непонимание специфики научной аграрной деятельности.

В НААН объясняют, что земли, которые сейчас под угрозой изъятия, являются основой работы 42 научных учреждений и 63 государственных предприятий НААН, среди которых – опытные хозяйства, научные институты, национальные научные центры. Речь идет о полигонах для селекционной работы и создания новых сортов сельскохозяйственных культур, территориях для выращивания элитных семян, апробации новейших агротехнологий, сохранения и развития базы генетических ресурсов растений и животных.