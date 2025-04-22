США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

Выход Соединенных Штатов из переговорного процесса и прекращение помощи Украине может привести к тому, что Америка потеряет Киев как стратегического партнера. Об этом во время брифинга заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мы не хотели бы, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только оружие. Это и о разведданных, и о баллистике, о жизни. Я думаю, это будет потеря стратегического партнера в лице Украины - пояснил Зеленский.

Глава государства также напомнил, что в Украине воюют военные из КНДР и Китая. Также россию поддерживает Иран, который является врагом Соединенных Штатов.

Мне кажется странным, что Северная Корея является союзником россии, поставляет против нас снаряды и людей, когда мы видим такие недобрые случаи с китайскими военными. Мы это видим и мы это подтверждаем фактами. Когда Иран является врагом Соединенных Штатов, они реально геополитические враги, Украина является стратегическим партером США. Как можно не помогать партнеру? - подчеркнул Зеленский.

Также Президент выразил надежду, что Трамп не прекратит поддерживать Украину и назвал возможный выход США из переговорного процесса "опасным моментом".

Мы союзники. Русские являются историческим врагом с американцами. Поэтому это опасный момент, это очень недобрый сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на россию. Мы очень в это верим - сказал Зеленский.

Дополнение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.