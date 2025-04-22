США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що припинення допомоги США може призвести до втрати Києва як стратегічного партнера. Він також наголосив, що в Україні воюють військові з КНДР та Китаю.
Вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу та припинення допомоги Україні може призвести до того, що Америка втратить Київ, як стратегічного партнера. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Ми не хотіли би, щоб Америка виходила з цієї допомоги, бо це не тільки зброя. Це і про розвідданні, і про балістику, про життя. Я думаю, це буде втрата стратегічного партнера в особі України
Глава держави також нагадав, що в Україні воюють військові з КНДР та Китаю. Також росію підтримує Іран, який є ворогом Сполучених Штатів.
Мені здається дивним, що Північна Корея є союзником росії, постачає проти нас снаряди і людей, коли ми бачимо такі недобрі випадки з китайськими військовими. Ми це бачимо і ми це підтверджуємо фактами. Коли Іран є ворогом Сполучених Штатів, вони реально геополітичні вороги, Україна є стратегічним партером США. Як можна не допомагати партнеру?
Також Президент висловив сподівання, що Трамп не припинить підтримувати Україну і назвав можливий вихід США з переговорного процесу "небезпечним моментом".
Ми є союзниками. Рускіє є історичним ворогом з американцями. Тому це небезпечний момент, це дуже недобрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на росію. Ми дуже в це віримо
Доповнення
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.