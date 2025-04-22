$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 5686 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

17:32 • 11690 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

13:40 • 52268 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 69991 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 91917 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 149884 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 117545 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 225759 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 117938 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85043 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
0м/с
32%
750 мм
Популярнi новини

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 33059 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 40571 перегляди

У "Дії" запускають нову послугу для водіїв: деталі

22 квітня, 11:06 • 20731 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 55895 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 32749 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 33374 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 52268 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 56540 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 149884 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 121793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Петр Порошенко

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Київ

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

15:52 • 10622 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 10780 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 41027 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 33498 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 81572 перегляди
Актуальне

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

The Guardian

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

Київ • УНН

 • 5712 перегляди

Президент України заявив, що припинення допомоги США може призвести до втрати Києва як стратегічного партнера. Він також наголосив, що в Україні воюють військові з КНДР та Китаю.

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

Вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу та припинення допомоги Україні може призвести до того, що Америка втратить Київ, як стратегічного партнера. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Ми не хотіли би, щоб Америка виходила з цієї допомоги, бо це не тільки зброя. Це і про розвідданні, і про балістику, про життя. Я думаю, це буде втрата стратегічного партнера в особі України 

- пояснив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що в Україні воюють військові з КНДР та Китаю. Також росію підтримує Іран, який є ворогом Сполучених Штатів.

Мені здається дивним, що Північна Корея є союзником росії, постачає проти нас снаряди і людей, коли ми бачимо такі недобрі випадки з китайськими військовими. Ми це бачимо і ми це підтверджуємо фактами. Коли Іран є ворогом Сполучених Штатів, вони реально геополітичні вороги, Україна є стратегічним партером США. Як можна не допомагати партнеру?

 - наголосив Зеленський.

Також Президент висловив сподівання, що Трамп не припинить підтримувати Україну і назвав можливий вихід США з переговорного процесу "небезпечним моментом".

Ми є союзниками. Рускіє є історичним ворогом з американцями. Тому це небезпечний момент, це дуже недобрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що президент Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на росію. Ми дуже в це віримо 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Північна Корея
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Іран
Brent
$67.40
Bitcoin
$91,427.10
S&P 500
$5,234.68
Tesla
$235.17
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,414.41
Ethereum
$1,701.85