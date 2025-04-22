На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС
Київ • УНН
На Сумщині, у Білопільській громаді, рятувальники дістали з-під уламків песика після нічного авіаудару. Також пошкоджено 9 домогосподарств та є травмований.
У Білопільській громаді на Сумщині після нічного авіаудару російських військ рятувальники витягли з-під уламків песика. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, пише УНН.
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Як повідомляється, вночі ворог завдав авіаудару по Білопільській та Ворожбянській громадах. Внаслідок влучань травмовано людину та пошкоджено 9 приватних домогосподарств.
Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання: серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці
Також, напередодні у Краснопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла внаслідок ворожого влучання.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у ніч на 22 квітня рф запустила 54 дрони, 38 з яких збито на сході, півночі, півдні та в центрі України.