На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

У Білопільській громаді на Сумщині після нічного авіаудару російських військ рятувальники витягли з-під уламків песика. Про це повідомляє ДСНС в Telegram, пише УНН.

Як повідомляється, вночі ворог завдав авіаудару по Білопільській та Ворожбянській громадах. Внаслідок влучань травмовано людину та пошкоджено 9 приватних домогосподарств.

Під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання: серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці