В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС
Киев • УНН
В Сумской области, в Белопольской громаде, спасатели достали из-под обломков песика после ночного авиаудара. Также повреждены 9 домохозяйств и есть травмированный.
В Белопольской общине в Сумской области после ночного авиаудара российских войск спасатели вытащили из-под обломков собачку. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ночью враг нанес авиаудар по Белопольской и Ворожбянской общинах. В результате попаданий травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.
Во время разведки в Белопольской общине спасатели вдруг услышали скулеж: среди обломков находилась испуганная собачка. Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали ее хозяйке
Также, накануне в Краснопольской общине спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.
Напомним
Ранее УНН писал, что в ночь на 22 апреля рф запустила 54 дрона, 38 из которых сбиты на востоке, севере, юге и в центре Украины.