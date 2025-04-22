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В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

Киев • УНН

 • 2236 просмотра

В Сумской области, в Белопольской громаде, спасатели достали из-под обломков песика после ночного авиаудара. Также повреждены 9 домохозяйств и есть травмированный.

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

В Белопольской общине в Сумской области после ночного авиаудара российских войск спасатели вытащили из-под обломков собачку. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, ночью враг нанес авиаудар по Белопольской и Ворожбянской общинах. В результате попаданий травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.

Во время разведки в Белопольской общине спасатели вдруг услышали скулеж: среди обломков находилась испуганная собачка. Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали ее хозяйке

- говорится в сообщении.

Также, накануне в Краснопольской общине спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.

Напомним

Ранее УНН писал, что в ночь на 22 апреля рф запустила 54 дрона, 38 из которых сбиты на востоке, севере, юге и в центре Украины.

Алина Волянская

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